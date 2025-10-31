La Juventus Turin a officialisé, jeudi, la nomination de Luciano Spalletti au poste d’entraîneur principal. Le technicien italien de 66 ans, ancien sélectionneur national, succède à Igor Tudor, écarté après une série de trois défaites consécutives ayant plongé le club à la 6e place de la Serie A.

Dans un communiqué publié sur son site officiel, le club bianconero a annoncé que Spalletti a signé un contrat courant jusqu’au 30 juin 2026, avec une option de prolongation automatique en cas de qualification pour la Ligue des champions.

Présentation officielle prévue vendredi

Arrivé jeudi au centre médical du club pour les examens d’usage, Spalletti sera présenté officiellement à la presse vendredi. Selon les médias italiens, il devrait diriger sa première séance d’entraînement dans la foulée, afin de préparer le prochain match de championnat prévu ce week-end.

Son arrivée marque la volonté de la Juventus de renouer avec une identité de jeu offensive et rigoureuse, à l’image des succès obtenus par Spalletti lors de ses précédents passages en Serie A.

Un palmarès solide en Italie et à l’étranger

Révélé au début des années 2000 sur le banc de l’Udinese, Spalletti s’est fait un nom en qualifiant le club frioulan pour la Ligue des champions pour la première fois de son histoire (2004-2005).

À la tête de l’AS Rome, il a remporté deux Coupes d’Italie et une Supercoupe nationale, avant de connaître une riche expérience au Zenit Saint-Pétersbourg, où il a décroché deux titres de champion de Russie, une coupe et une Supercoupe.

De retour en Italie, il a dirigé la Roma, puis l’Inter Milan, avant de réaliser l’un de ses plus grands exploits : sacrer Naples champion d’Italie en 2023, trente-trois ans après le dernier titre du club.

Jusqu’en juin dernier, il était sélectionneur de la Squadra Azzurra, avant de quitter ses fonctions à l’issue de l’Euro 2024.