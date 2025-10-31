Réuni, jeudi, le bureau de l’Assemblée des représentants du peuple a décidé d’entamer, les 5 et 6 novembre 2025, les séances plénières consacrées à l’examen du projet de budget de l’État et du projet de la balance économique pour l’exercice 2026.

Les plénières consacrées aux débats budgétaires se poursuivront du 7 au 22 novembre 2025 pour examiner les missions et les missions spéciales, dans le cadre du projet de budget de l’Etat pour l’année 2026, indique un communiqué de l’ARP.

Par ailleurs, la réunion a été l’occasion d’examiner le calendrier de la séance plénière conjointe entre les membres de l’ARP et ceux du Conseil national des régions et des districts, qui sera consacrée à l’examen du projet de loi de finances pour l’année 2026.

L’adoption du projet de loi de finances pour l’année 2026 aura lieu au plus tard le 10 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 78 de la Constitution, ajoute le communiqué.

Les membres du bureau ont, également, discuté du déroulement des travaux des séances plénières, de la gestion des débats, ainsi que du temps alloué aux interventions des députés et aux réponses des membres du gouvernement concernés.

Le Bureau du Parlement a, par ailleurs, examiné et approuvé le procès-verbal de la réunion de la Conférence des présidents, tenue le vendredi 24 octobre 2025.

Il a, en outre, examiné le rapport de la visite de terrain effectuée par la Commission de la défense, de la sécurité et des forces porteuses d’armes aux postes frontaliers terrestres de Ras Jedir et de Dhehiba, les 29 et 30 septembre 2025.

Le Bureau de l’ARP a, aussi, examiné les questions écrites adressées par les députés aux membres du gouvernement et a décidé d’en transmettre 145 aux ministres concernés.

Il a également étudié les rapports relatifs aux propositions de loi finalisées et décidé de transmettre trois rapports à l’Académie parlementaire pour organiser une journée d’étude.

Les trois rapports concernent le projet de loi relatif à l’artiste et aux professions artistiques, le projet de loi portant régularisation des infractions de change et le projet de loi relatif au règlement des dettes agricoles.

Enfin, le bureau a examiné les questions orales et décidé d’organiser, à partir du début de l’année 2026, des séances plénières à cet effet, à raison de deux par semaine, en présence des membres du gouvernement concernés.