Après une rencontre à Busan (Corée du Sud), Washington annonce une baisse de l’«average tariff» sur les importations chinoises de 57% à 47%. Pékin diffère pendant un an ses nouvelles restrictions d’exportation sur les terres rares. Les deux pays suspendent pour un an leurs frais portuaires réciproques.

Objectif : désescalade commerciale et reprise ciblée des échanges.

Agriculture et énergie : achats annoncés

La Chine s’engage à reprendre des achats de soja américains (12 Mt « cette saison », puis 25 Mt/an sur trois ans, selon le Trésor US). Washington évoque des ventes d’hydrocarbures (projets LNG/Alaska) à négocier.

Technologies et contrôles à l’export

Les sujets sensibles (semi-conducteurs, Nvidia, contrôle des exportations) restent ouverts. Les États-Unis suspendent pour un an l’extension de certaines listes de contrôle (Entity List/subsidiaries). Pékin indique une volonté de « résoudre » le dossier TikTok dans le cadre des échanges.

Logistique maritime et frais portuaires

Outre les tarifs, les deux capitales annoncent la suspension réciproque des frais portuaires imposés en octobre, afin d’alléger les coûts de transport et d’éviter de nouvelles frictions logistiques.

Portée de l’accord

L’accord est présenté comme une désescalade limitée dans le temps. Les marchés réagissent prudemment. Plusieurs contentieux structurels demeurent (technologies, sécurité, subventions). Renégociation annuelle annoncée.