Dans le cadre de l’initiative mondiale “Palestine Cinema Days”, qui sera organisée le dimanche 2 novembre 2025 par Filmlab Palestine, le Ciné-club al-osfour fondé par l’association culturelle Sentiers (Massarib) au Théâtre El Hamra à Tunis, s’associe à l’événement avec la projection du film “Les Dupes” du réalisateur égyptien Taoufik Salah. La séance aura lieu le dimanche à 16h00 au Théâtre El Hamra.

Adapté du célèbre roman “Hommes au soleil” de l’écrivain palestinien Ghassan Kanafani, ce long-métrage, produit en 1972, retrace avec une intensité poignante la tragédie des réfugiés palestiniens après la Nakba de 1948.

Le film suit trois Palestiniens de générations différentes, Abou Qais, Assaad et Marouane, qui décident de fuir la misère des camps de réfugiés au Liban pour rejoindre le Koweït, dans l’espoir d’une vie meilleure. Leur périple clandestin, confié à un passeur irakien, tourne au drame lorsqu’ils se cachent dans une citerne d’eau pour traverser la frontière sous la chaleur écrasante du désert du Golfe.

Il est à noter que plus de 500 projections de films palestiniens seront organisées dans plus de 90 pays dans le cadre des Journées cinématographiques de Palestine à travers le monde, avec des œuvres portant la résilience, la créativité et l’humanité d’un peuple déterminé à être vu et entendu.