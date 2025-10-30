“Cette journée marque un tournant décisif dans ma vie après avoir appris par hasard, au cours de la journée portes ouvertes pour le dépistage des maladies causant l’accident vasculaire cérébral (AVC) que j’étais atteinte de diabète”, a souligné Lobna Boughanmi (47 ans) dans une déclaration à la TAP.

Cette journée a été organisée jeudi par l’institut Mongi Ben Hmida de Neurologie à l’occasion de la journée mondiale pour la prévention des accidents vasculaires cérébraux (AVC) , qui coïncide avec le 29 octobre de chaque année.

Evoquant son état de santé, les médecins chargés du dépistage du diabète ont déclaré que les consultations avaient confirmé son atteinte par cette maladie, qui est le deuxième facteur de risque causant les AVC après l’hypertension artérielle.

Boughanmi n’était pas la seule à avoir pris conscience de sa maladie de manière fortuite, car plusieurs citoyens participants à cette journée ont découvert pour la première fois qu’ils souffraient d’hypertension ou de diabète, ce qui leur a donné permis d’éviter d’éventuelles complications.

Au cours de cette journée portes ouvertes, un certain nombre de consultations médicales ont été assurées par des médecins spécialistes pour mesurer la pression artérielle, le taux de sucre dans le sang, la nutrition, les activités physiques, la psychiatrie, et le sevrage tabagique.

Le professeur de neurologie Zakaria Said a déclaré à la TAP que cette journée a pour objectif d’effectuer un dépistage précoce des facteurs de risque chez les patients et la détection des maladies causant les AVC, telles que l’hypertension, le diabète et le cholestérol.

“Le facteur temps est un élément déterminant dans le traitement des AVC, car une intervention médicale ou chirurgicale peut sauver la vie d’un patient et éviter les complications” a-t-il précisé.

En 2024, l’équipe médicale de l’hôpital “Mongi Ben Hmida” a réussi à réaliser 70 interventions chirurgicales, dont une part importante a permis de sauver des vies de personnes victimes d’AVC, selon le spécialiste.

De son côté, la spécialiste en neurologie Fatma Nabli a déclaré à l’agence TAP que cette journée vise à sensibiliser les citoyens à l’importance de la prévention par le biais du dépistage précoce des maladies causant les AVC.

Elle a ajouté que les accidents vasculaires cérébraux peuvent avoir des conséquences graves sur la vie de l’individu et sa famille, telles que la paralysie, relevant l’importance du dépistage précoce des facteurs de risque comme l’hypertension et le diabète.

Pour sa part Najla Hafar, technicienne en biologie à l’institut Mongi Ben Hmida, a souligné que cette journée a connu une grande affluence de la part des citoyens pour le dépistage précoce de l’hypertension et du diabète.

“Des patients qui n’avaient pas connaissance auparavant de leurs maladies ont été orientés vers les services d’urgence pour suivre leur état de santé” a-t-elle ajouté.