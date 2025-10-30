L’Office national de l’artisanat tunisien (ONAT) organise la participation d’artisans et d’entreprises artisanales tunisiennes au salon international “Artigiano In Fiera 2025″ qui se tiendra du 6 au 14 décembre à Milan, en Italie, au sein d’un pavillon collectif dédié.

Cette initiative, coordonnée avec la Fédération nationale de l’artisanat tunisien et placée sous la tutelle du ministère du Tourisme et de l’Artisanat, s’inscrit dans le programme 2025 de promotion des produits artisanaux à l’étranger.

L’ONAT prendra en charge la location et l’aménagement du stand collectif, ainsi que les frais d’inscription de chaque exposant.

Le coût de participation pour les artisans ou entreprises sélectionnés est fixé à deux mille dinars, somme à verser intégralement sur le compte de l’Office après confirmation de leur sélection.

La Fédération nationale de l’artisanat couvrira les frais d’expédition des articles exposés (transport aller-retour Tunisie-Milan), facturés à raison de deux mille dinars par caisse.

En revanche, les artisans devront assumer personnellement les frais de billet d’avion, de visa et d’hébergement.

La date limite pour le dépôt des dossiers de candidature est fixée au mardi 4 novembre 2025.

L’ONAT encourage vivement les artisans à saisir cette opportunité pour valoriser leurs créations sur la scène internationale et développer de nouveaux débouchés à l’exportation.