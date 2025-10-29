La Bourse de New York a ouvert en hausse mercredi, soutenue par l’enthousiasme persistant autour de l’intelligence artificielle (IA) et les attentes liées à la décision monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Des indices portés par l’optimisme

Dans les premiers échanges, le Dow Jones gagnait 0,22 % à 47.812,40 points. Le S&P 500 progressait de 0,26 % à 6.908,53 points, tandis que le Nasdaq Composite, tiré par les valeurs technologiques, avançait de 0,67 % à 23.986,14 points.

Ces gains prolongent la dynamique de la veille, marquée par une clôture record des grands indices grâce aux performances de Nvidia et Microsoft.

Décision clé attendue de la Réserve fédérale

La Fed doit annoncer, à 18h00 GMT, le résultat de deux jours de délibérations. Une baisse de 25 points de base de son taux directeur est jugée quasi certaine par les marchés, qui se concentrent désormais sur les perspectives d’évolution du coût du crédit et sur une possible annonce de la fin du « quantitative tightening » (QT), son programme de réduction du bilan.

Selon Mohit Kumar, chef stratège chez Jefferies, Jerome Powell « ne disposera pas de suffisamment d’éléments pour étayer une opinion tranchée sur les perspectives à venir », anticipant à la fois une baisse des taux et la fin du resserrement quantitatif.

Entre prudence et attentes élevées

Une fin du QT serait perçue comme un signe d’assouplissement monétaire, renforçant la confiance des investisseurs.

Mais la prudence domine également, à la veille d’une rencontre très attendue entre Donald Trump et Xi Jinping, qui pourrait marquer une nouvelle étape dans les relations commerciales entre Washington et Pékin.

L’IA continue de dynamiser les marchés

Les grandes valeurs technologiques — Microsoft, Alphabet et Meta — doivent publier leurs résultats trimestriels après la clôture. Les investisseurs s’attendent à des performances solides, mais redoutent des déceptions à la hauteur des valorisations élevées.

« Le marché veut des preuves tangibles de la monétisation de l’IA et d’une demande durable », souligne Charu Chanana, analyste chez Saxo.

Nvidia bondit de 4,10 % et franchit pour la première fois la barre des 5.000 milliards de dollars de capitalisation, un record historique. Apple (+0,37 %) et Microsoft (+0,10 %) flirtent avec les 4.000 milliards.

Caterpillar grimpe de 9,64 %, dopé par les bons résultats de sa division énergie et transport, tandis que Boeing chute de 3,60 % après avoir annoncé une charge exceptionnelle de 5 milliards de dollars liée à son programme 777X. Verizon progresse de 3,81 %, porté par de solides résultats trimestriels.