La 9e journée de la D1 Nedjma propose ce mercredi 29 octobre 2025 (16h00) un classique du football algérien entre la JS Saoura et la JS Kabylie. Le leader reçoit un adversaire historique, toujours difficile à manœuvrer malgré un début de saison irrégulier. L’enjeu est double : consolider la première place pour les locaux et se rapprocher du podium pour les visiteurs.

Forme & dynamique

La JS Saoura reste sur une belle série avec plusieurs matchs sans défaite. Solide à domicile, elle s’appuie sur une défense compacte et une attaque réaliste. En face, la JS Kabylie affiche une dynamique en progrès, alternant victoires et nuls. L’équipe kabyle reste néanmoins prudente hors de ses bases, où elle peine à convertir ses occasions.

Classement & pression

Leader avec 15 points en 8 matchs, la JS Saoura devance de justesse le MC Oran et Akbou (14 pts). Chaque point compte pour conserver la tête avant la trêve. La JS Kabylie (9e, 11 pts) vise un rapproché du top 5, avec deux matchs en retard à disputer. Le contexte reste donc ouvert pour relancer sa saison.

Face-à-face

Sur les cinq dernières confrontations, la Saoura garde l’avantage : 2 victoires et 3 nuls, aucune défaite. La JSK peine à s’imposer à Béchar depuis plusieurs saisons. L’équilibre reste toutefois serré, la plupart des duels se jouant sur un but d’écart.

Joueurs à suivre

Côté Saoura, le buteur maison et le capitaine sont attendus pour maintenir la dynamique offensive. Côté Kabylie, [à vérifier] le meneur de jeu et l’ailier rapide représentent les principales menaces.

Ce qu’on attend du match

Un duel tactique entre une équipe locale confiante et une JSK en quête de continuité. La clé pourrait résider dans la maîtrise du milieu et la gestion des temps faibles. L’efficacité sur coups de pied arrêtés pourrait faire la différence dans un match souvent fermé.