Menés par l’Agence de Réhabilitation et de Rénovation Urbaine (ARRU), des travaux de réaménagement de l’infrastructure de base au niveau de la ville de Saouaf (gouvernorat de Zaghouan) ont été lancés moyennant une enveloppe de 4,8 millions de dinars.

Ces travaux portent notamment sur le pavage des routes et des rues de la ville, la réhabilitation du réseau d’assainissement, la mise en place d’un canal de drainage des eaux pluviales afin de protéger la ville contre les inondations ainsi que le renouvellement du réseau d’eau potable et l’aménagement d’espaces verts.

Le directeur régional de l’ARRU, Fayçal Ben Ali a souligné à l’Agence TAP que le coût de l’ensemble des composantes du projet de réhabilitation de la ville de Saouaf est estimé à 8 millions de dinars et comprend notamment l’extension du réseau d’éclairage public, l’amélioration des logements, le renforcement des équipements collectifs, la construction d’une salle omnisports et d’un espace industriel.