Le quatrième tour de la Coupe de la Ligue anglaise a livré mardi ses premiers verdicts, avec plusieurs clubs de Premier League déjà assurés d’une place en huitièmes de finale.

Brentford déroule face à Grimsby Town

Brentford n’a laissé aucune chance à Grimsby Town, pensionnaire de quatrième division. Les Bees se sont imposés largement 5 à 0, validant sans difficulté leur qualification pour le tour suivant.

Fulham arrache sa place aux tirs au but

À Wycombe, Fulham a dû batailler pour poursuivre son parcours. Après un match nul (1-1) dans le temps réglementaire, les Londoniens se sont imposés 5 tirs au but à 4.

Cardiff City s’impose à Wrexham

Sur un duel gallois intense, Cardiff City, club de deuxième division, a pris le dessus sur Wrexham (également en Championship) sur le score de 2 à 1, se hissant lui aussi en huitièmes.

Les affiches de mercredi

Les rencontres du mercredi 29 octobre opposeront Arsenal à Brighton, Swansea à Manchester City, Liverpool à Crystal Palace, Wolverhampton à Chelsea et Newcastle à Tottenham. Ces affiches promettent des confrontations équilibrées entre clubs de l’élite.