“Le projet panafricain de renforcement des capacités des PME agroalimentaires pour une transition durable” porté par la Commission Économique pour l’Afrique relevant de l’ONU, a été lancé, lors d’un atelier organisé, les 27 et 28 octobre 2025, à Alger (Algérie), a fait savoir, mardi, l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII).

Cette initiative pilote d’envergure panafricaine, menée conjointement dans trois pays pilotes à savoir la Tunisie, le Sénégal et l’Algérie, vise à promouvoir une croissance inclusive et durable du secteur agroalimentaire en Afrique, à travers le partage d’expériences, la montée en compétences et la mise en place de synergies inter-pays.

La Tunisie y est représentée par les principales institutions d’appui au secteur agroalimentaire relevant du ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie à savoir l’APII, point focal du projet en Tunisie, la Direction Générale de l’Industrie Alimentaire, le Centre Technique de l’Agro-alimentaire (CTAA) et le Pôle de Compétitivité de Bizerte.

À travers sa participation active à ce projet structurant, la Tunisie réaffirme son rôle moteur dans la coopération africaine, son engagement pour la durabilité des chaînes de valeur agroalimentaires et sa volonté de renforcer la compétitivité et la résilience de ses PME face aux défis économiques et climatiques actuels.