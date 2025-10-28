Sous l’égide du ministère des affaires culturelles et de la Délégation régionale des affaires culturelles de Sousse, la Maison de la Culture Sidi Bou Ali se dote d’un Creative Lab, un nouvel espace entièrement consacré à l’expérimentation artistique et à la créativité. Ce laboratoire dont le lancement est prévu le 29 octobre 2025 se veut un espace où passion, créativité et innovation se rencontrent en offrant aux jeunes une opportunité d’apprentissage, d’expression et d’innovation. Ainsi les jeunes passionnés y trouveront un cadre propice pour développer leurs talents et compétences dans la création de jeux vidéo, la production de contenus et le podcast, des secteurs en plein essor en Tunisie et dans le monde.

Ce projet a vu le jour dans le cadre d’un partenariat entre le ministère des affaires culturelles, représenté par la Direction Générale de l’Action Culturelle (DGAC), et Hilfswerk International en charge de la mise en œuvre du projet financé par l’Union européenne.

A cette occasion, et trois jours durant (29-31 octobre 2025), jeunes participants et experts partageront un espace d’expérimentation dédié aux nouvelles pratiques artistiques et numériques.

La journée du mercredi 29 octobre s’ouvrira à 10h00 avec la présentation du projet du Creative Lab, suivie à 10h30 par la projection du premier épisode de “Helma”, une production du podcast club. A 11h00, un exposé sera présenté sur les perspectives de l’industrie des jeux vidéo et son rôle dans le renforcement des compétences des jeunes, en particulier dans la lutte contre la migration irrégulière, avec la présentation du Hub mobile “Madad” du Centre international de Tunis pour l’économie culturelle numérique (TICDCE).

L’après-midi et les deux journées suivantes (30 et 31 octobre) seront réservées aux ateliers portant sur la création de podcasts, du storyboard, de la création musicale pour le podcast, ainsi que sur le développement de jeux vidéo. Le programme se clôturera vendredi à 17h00 par une présentation publique des productions réalisées au cours des différents ateliers.