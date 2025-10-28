Le ministÃ¨re du Commerce et du dÃ©veloppement des exportations Å“uvre Ã la mise en place d’une plateforme Ã©lectronique pour digitaliser la dÃ©livrance des certificats d’origine pour lâ€™exportation de produits locaux vers plusieurs pays africains, dans le cadre de lâ€™accord de la zone de libre-Ã©change continentale africaine (ZLECAF), a fait savoir le ministre du Commerce, Samir Abid.

Intervenant lors de la JournÃ©e des exportateurs tunisiens ZLECAF, organisÃ©e lundi 27 octobre 2025 Ã Tunis, le ministre a soulignÃ© que 350 opÃ©rations commerciales certifiÃ©es dans le cadre de la ZLECAf ont Ã©tÃ© rÃ©alisÃ©es. Il a rappelÃ© dans ce cadre que le premier certificat d’origine ZLECAf a Ã©tÃ© dÃ©livrÃ© le 17 mai 2023.

Par ailleurs, le ministre a fait savoir, que des comitÃ©s de rÃ©flexion seront crÃ©Ã©s au sein du ministÃ¨re, avec la participation des Chambres de Commerce et d’Industrie, afin de tirer parti du potentiel, des initiatives et des propositions aux niveaux rÃ©gional et des districts pour soutenir davantage le processus de complÃ©mentaritÃ© et d’intÃ©gration en Afrique.

Et dâ€™ajouter que toutes les parties intervenantes doivent Ãªtre une force de proposition pour donner Ã la coopÃ©ration africaine la place qu’elle mÃ©rite et faire de ces partenariats un vÃ©ritable levier de dÃ©veloppement commun.

Abid a soulignÃ©, Ã cette occasion, que le continent africain constitue une orientation stratÃ©gique pour l’Ã‰tat, compte tenu de la place importante qu’occupe l’Afrique dans les politiques Ã©conomiques et la stratÃ©gie nationale d’exportation.

Lâ€™Afrique constitue Ã©galement un marchÃ© prometteur contribuant Ã la prospÃ©ritÃ© Ã©conomique et favorisant des perspectives importantes aux entreprises tunisiennes.

Cette journÃ©e sâ€™est tenue en prÃ©sence du directeur gÃ©nÃ©ral du Centre de Promotion des Exportations (CEPEX), des directeurs gÃ©nÃ©raux des Chambres de Commerce et d’Industrie, des reprÃ©sentants de structures publiques et des ministÃ¨res concernÃ©s, du secteur privÃ©, de lâ€™agence allemande de coopÃ©ration internationale (GIZ) et des entreprises tunisiennes exportatrices dans le cadre de la ZLECAf.

Elle se veut une occasion permettant aux entreprises exportatrices dans le cadre de la ZLECAf dâ€™exposer leurs prÃ©occupations et les difficultÃ©s auxquelles font face, afin de favoriser leur rÃ©solution Ã travers le dÃ©bat et lâ€™Ã©change de vues entre les diffÃ©rentes parties prenantes et les institutions publiques et privÃ©es, a encore prÃ©cisÃ© Abid.

L’objectif est dâ€™aider les entreprises en question Ã s’implanter dâ€™une maniÃ¨re efficace en Afrique, Ã dÃ©velopper les Ã©changes commerciaux entre la Tunisie et le continent, Ã conquÃ©rir de nouveaux marchÃ©s et Ã renforcer la prÃ©sence de leurs produits et services sur ce marchÃ© prometteur, a-t-il avancÃ©.

La rencontre se veut aussi une occasion pour prendre connaissance de l’expÃ©rience de ces entreprises et de savoir dans quelle mesure elles bÃ©nÃ©ficient des avantages accordÃ©s par l’accord, outre des mÃ©canismes et programmes dÃ©veloppÃ©s mis en place par le ministÃ¨re, a-t-il ajoutÃ©.