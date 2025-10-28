La 12e journée du Championnat Élite de handball se jouera le mercredi 5 novembre sur plusieurs parquets du pays. Six rencontres sont programmées, dont plusieurs affiches prometteuses entre clubs du haut et du bas du tableau.

Espérance ST et Club Africain à domicile

Les deux clubs de la capitale évolueront devant leur public.

Espérance de Tunis recevra le S. Tunisien à la salle Mohamed Zouaoui (16h).

Le Club Africain, de son côté, accueillera le CHB Ksour Essef à la salle de Gorjani, un peu plus tôt (15h).

Ces deux formations, en quête de points pour consolider leurs positions en haut du classement, partent favorites à domicile.

Duels équilibrés en régions

Plusieurs confrontations régionales s’annoncent serrées :

CS Sakiet Ezzit affrontera le CHB Jammel à la salle de Chihia (16h).

À Moknine, le SC Moknine croisera le fer avec le BS Béni Khiar (16h).

À Mahdia, l’EM Mahdia recevra l’AS Hammamet (16h).

Enfin, à Hammam-Sousse, l’ES Sahel sera opposée à l’AS Teboulba (16h).

Ces matchs devraient offrir un spectacle engagé alors que la phase aller du championnat approche de sa fin.