Coup dur pour l’Olympique Lyonnais. L’ailier belge Malick Fofana souffre d’une entorse grave de la cheville droite contractée lors de la victoire face à Strasbourg (2-1). Le joueur sera éloigné des terrains pour environ trois mois, a annoncé le club dans un communiqué.

Une blessure sérieuse confirmée

Les examens médicaux ont révélé des lésions importantes nécessitant « très probablement une intervention chirurgicale », a précisé l’OL. L’ailier de 20 ans, auteur d’un bon début de saison, va manquer une partie essentielle du calendrier lyonnais.

L’action s’est déroulée à la 68e minute du match comptant pour la 9e journée de Ligue 1. Victime d’un tacle dangereux du défenseur strasbourgeois Ismaël Doukouré, Fofana a dû quitter la pelouse. Après recours au VAR, l’arbitre a expulsé Doukouré.

Lyon perd un atout offensif majeur

Malick Fofana, buteur à deux reprises depuis le début de la saison, s’était imposé comme une pièce maîtresse du dispositif offensif lyonnais. Son absence risque de peser sur les performances du club, actuellement quatrième du championnat.

L’OL n’a pas communiqué de date précise pour son retour, mais la durée de convalescence estimée laisse entrevoir une indisponibilité prolongée.

Un calendrier chargé sans Fofana

Avec plusieurs échéances à venir, dont des matchs clés en Ligue 1 avant la trêve hivernale, l’Olympique Lyonnais devra s’adapter. L’entraîneur pourrait être amené à réorganiser son secteur offensif pour pallier cette absence.