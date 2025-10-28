Le Tunisien Abdelhamid Ladhari figure parmi les cinq finalistes du Prix Ibn Khaldoun-Senghor de la traduction 2025 pour “Tujan”, un roman d’Emna Rmili traduit de l’arabe vers le français par l’Institut de Traduction de Tunis.

La liste des finalistes a été dévoilée, lundi soir, par l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences (ALECSO).

Les autres finalistes sont Marianne Babut (France), Saïd Boukrami (Maroc), Stéphanie Dujols (France) et Mohamed Kacimi (Algérie).

Le ou la lauréate sera révélé(e) lors de la cérémonie officielle de remise du Prix, qui aura lieu le mercredi 26 novembre 2025, à Tunis,

Ce prix, décerné par l’OIF et l’Alecso, distingue chaque année une traduction d’exception entre le français et l’arabe.

Le jury s’est réuni en session annuelle de délibération le 21 octobre 2025 par visioconférence afin de procéder à l’évaluation des 22 titres reçus. Il est composé de Bassam Baraké (Liban), Abdel Salam Benabdelali (Maroc), Zahida Darwiche Jabbour (Liban), Fayza El Qasem (France), Mohamed Mahjoub (Tunisie) et Hana Subhi (France et Irak).

“Les traductions retenues se distinguaient par la richesse et la diversité de leurs thématiques, couvrant aussi bien le champ de l’essai que celui de la littérature”, indique le jury.

Les finalistes 2025 :

■ Marianne Babut (France) – L’Indésirable de Inaam Kachachi (Irak), Ed. Gallimard (France, 2025) ; de l’arabe vers le français

■ Saïd Boukrami (Maroc) – Repartir de Jérôme Lèbre (France), Ed. Tashkeel (Arabie Saoudite, 2025) ; du français vers l’arabe

■ Stéphanie Dujols (France) – Je suis ma liberté de Nasser Abu Srour (Palestine), Ed. Gallimard (France, 2025) ; de l’arabe vers le français

■ Mohamed Kacimi (Algérie) – Palestine en éclats, anthologie de la poésie féminine palestinienne, Ed. Al Manar (France 2025) ; de l’arabe vers le français

■ Abdelhamid Ladhari (Tunisie) – Tujan de Emna Rmili (Tunisie), Institut de Traduction de Tunis, (Tunisie, 2024) ; de l’arabe vers le français