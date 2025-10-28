L’Organisation Tunisienne pour Informer le Consommateur (OTIC) a exprimé, lundi, sa profonde préoccupation face aux manquements et abus des intermédiaires non agréés dans le secteur de la Omra (petit pèlerinage).

D’après l’organisation, ces intermédiaires non agréés font de fausses promesses conduisant souvent à des litiges liés à l’hébergement, au transport et à la qualité des services. L’absence de contrats écrits affaiblit les garanties des pèlerins en cas de litige et ouvre la voie à l’absence de reddition de comptes.

Les principales réclamations recueillies par l’OTIC, au cours des saisons écoulées, concernent le changement de logement ou sa mauvaise qualité, l’augmentation non autorisée des prix, la mauvaise coordination en matière de transports et de déplacements, l’absence d’assurance ou la couverture insuffisante, le mauvais traitement et le retard de la restitution des passeports.

L’OTIC a, également, souligné qu’une grande partie de ces plaintes concernent des agences auxquelles des avertissements ont déjà été adressées, ce qui impose un renforcement des mécanismes de contrôle.

L’organisation a, ainsi, appelé à respecter les lois en vigueur et les obligations légales des agences de voyages à travers la rédaction de contrats clairs et détaillés, indiquant le prix final et tous les services, le respect du contenu du contrat, en particulier en matière d’hébergement, de transport, d’assurance et de délais et l’information écrite du pèlerin de tout changement, avec garantie du droit de refus et de remboursement.

Ces obligations concernent également la garantie d’une couverture d’assurance complète par une institution agréée, la garantie d’un accompagnement qualifié tout au long du voyage, l’enregistrement des plaintes et la réponse écrite à celles-ci dans des délais raisonnables et la responsabilité juridique totale en cas de manquement avéré.

L’organisation a, aussi, recommandé de mettre en place des clauses pénales explicites afin de garantir les droits des pèlerins et invité les structures de contrôle à mettre en place une plateforme numérique unique pour le signalement et le suivi immédiat des réclamations, et la communication des résolutions dans des délais transparents et connus.