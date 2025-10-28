La 11e édition des “Rencontres Théâtrales de Lartisto” se tient du 25 octobre au 1er novembre à l’espace Lartisto, à Tunis, avec neuf pièces théâtrales.

Organisée avec le soutien du ministère des Affaires culturelles, cette édition a été inaugurée samedi soir par la représentation de la pièce “El Firma” (La ferme) de Ghazi Zaghbani.

Deux pièces sont programmées dimanche. Il s’agit de “I‘tiraf” (Confession) de Mohamed Ali Saïdi et “Bila Roujou‘” (Sans retour) de Ghassan Mrabet.

Le metteur en scène Marouane Missaoui présentera, lors de cette édition, deux pièces “Souqout Horr” (Chute libre), lundi 27 octobre, et “Brouva” (Répétition), mercredi 29 octobre. Les amateurs de théâtre pourront également assister mardi à la représentation de la pièce “Marionnettes” de Hatem Maroub. Toutes les représentations débuteront à 19h00.

La programmation se poursuivra jeudi 30 octobre avec une pièce de Mohamed Grayâa, vendredi 31 octobre, et une deuxième de Moez Hamza. Toutes les deux sont prévues à 19h00.

La 11e édition s’achèvera samedi 1er novembre avec la représentation de la pièce “Bureaucratie” du metteur en scène Chawki Saadly.