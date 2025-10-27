La création “La Traviata – Version Tunisienne” puisée du chef-d’œuvre de Giuseppe Verdi sera de nouveau à l’affiche à la Salle de l’Opéra de Tunis de la Cité de la Culture Chedly Klibi le vendredi 31 octobre 2025 à 19h30. Sous la baguette de Nicoletta Conti avec les solistes, les chœurs et les danseurs du Ballet de l’Opéra de Tunis, le baryton Haytem Hdhiri incarnera le rôle de Giorgio Germont, père d’Alfredos, et la soprano Lilia Ben Chikha celui de Violetta Valéry, une production du Théâtre de l’Opéra de Tunis. Ce spectacle est destiné aux amateurs d’opéra et à toutes les personnes en quête d’un spectacle et d’une distribution exceptionnels avec la participation des plus belles et plus inspirantes voix lyriques tunisiennes.

Avec cette nouvelle représentation de l’opéra de Verdi qui mobilise 140 artistes pour le plaisir du public, le Théâtre de l’Opéra invite à vivre et partager une expérience artistique unique par son intensité émotionnelle et sa qualité artistique.

Lors de sa création et de sa première donnée au mois de mai de cette année, le spectacle a été chaleureusement accueilli et applaudi par un public, manifestement connaisseur en la matière et depuis, il a eu le temps de murir et de se bonifier afin de déployer pleinement son pouvoir d’enchantement indiquent les organisateurs.

Dans une démarche ambitieuse de renforcer son potentiel créatif et d’étendre son rayonnement à l’international , le Théâtre de l’Opéra de Tunis s’est emparé de chefs d’œuvre du répertoire opératique universel pour en livrer une version originale, à la fois conforme aux codes en usage, mais aussi chargée de couleurs, de parfums et de sensibilité bien de chez nous.

Après Carmen de Georges Bizet, c’est au tour de la Traviata de Giuseppe Verdi d’être à l’affiche. Avec une distribution artistique qui réunit les plus belles voix lyriques du pays, une orchestration fougueuse et passionnée, des danseurs au mieux de leur forme et enthousiastes, des décors et des costumes inspirants, des lumières et des projections dont l’effet amplifie l’espace de la scène et en approfondit la perspective, la Traviata qui vous est proposée a de quoi satisfaire toutes les attentes ajoute la même source.

Haythem Hadhiri est un chanteur d’opéra, chef de chœur, comédien, directeur du chœur de l’opéra de Tunis puis responsable de la formation lyrique et scénique de 2021 jusqu’à 2024. Professeur de chant lyrique à l’institut supérieur de musique de Tunis de 2019 jusqu’à 2023 et actuellement professeur à l’école du comédien au théâtre national Haythem Hadhiri est l’un des artistes les plus remarquables de la scène tunisienne.

Né en 1986, il a eu ses premiers contacts avec la musique dès son enfance en grandissant dans une famille mélomane. Il a intégré le conservatoire national à l’âge de 7 ans dans le but d’étudier le Oûd et le chant arabe avec Abdelkarim S’habou. Il réussit son diplôme de musique arabe à l’âge de 16 ans, et obtient sa carte professionnelle à l’âge de 17 ans.

À l’âge de 22 ans, il obtient sa maîtrise en chant lyrique et arts de la scène de l’institut supérieur de musique de Tunis après quatre ans d’études des théories de la musique arabe et occidentale avec des professeurs de renommée tels que Hristina Hadjieva. Après deux ans d’études à l’école normale de Paris “Alfred Cortot”, il commence sa carrière de baryton en interprétant des rôles majeurs dans des productions de Verdi, de Mozart, de Pergolesi et d’autres grands compositeurs en Tunisie, en France, en Italie, en Espagne, en Géorgie, en Allemagne et au Qatar.

L’une des ses distinctions les plus remarquables et son obtention du premier prix de la compétition “Clef d’Or” à Paris en 2010. Sa passion pour la chorale s’est manifestée depuis ses premiers pas dans la musique classique, en 2019, il a monté sur scène un spectacle remarquable avec le chœur du théâtre NoNo à Marseille, cette réussite à donné naissance à une tournée en France, en Finlande et en Russie.

Il a notamment marqué la scène tunisienne par de nombreuses productions comme le spectacle Mahaba , la Hadhra (sous la direction de Fadhel Jaziri) , El Mahfel à l’ouverture du festival de Carthage , La Traviata une coproduction tuniso-italienne, et récemment l’opéra Carmen d’abord en sa version originale puis en version Tunisienne présentée pour la première fois au festival de Carthage le 21 juillet 2024.

En 2021-2022, Haythem Hahdiri entame une nouvelle expérience de musique électroacoustique avec le producteur et Dj Benjemy dans le projet Sinouj (un projet de musique populaire / soufi ) des dates importantes qui ont marqué le projet dont Munich en 2024 et 2025 , Festival international de Hammamet 2025 .

Il participe notamment avec Benjemy au festival international de Hammamet dans son projet Sueurs chaudes en 2022.

Haythem Hadhiri continue en ce moment à se produire dans divers projets dont Sinouj qui continue à se produire, un duo exclusif avec Benjemy, des projets d’opéra, de musique soufi, son spectacle Arboun qui apparaîtra dans sa nouvelle version et bien d’autres projets a l’échelle nationale et internationale.

Connue pour être la voix la plus polyvalente de sa génération, Lilia Ben Chikha, pour sa part, est une chanteuse tunisienne à la voix exceptionnelle alliant avec virtuosité l’Opéra, le Jazz/Pop et la musique Arabe. Diplômée de l’Institut Supérieur de Musique de Tunis et de l’Académie de Musique de Ruse (Bulgarie), elle s’impose comme une soprano colorature d’une grande sensibilité et d’une maîtrise technique remarquable. Finaliste du concours international Ghena Dimitrova, elle a illuminé plus de 160 scènes à travers le monde (Olympia à Paris, El Jem, Carthage, New York, Alexandrie…).

Son rôle signature, Violetta dans La Traviata de Verdi, révèle toute l’étendue de son talent, de sa puissance dramatique et de son intensité émotionnelle. Elle l’a incarné avec succès création du théâtre de l’opéra de Tunis (2025) et au Metro Opera Tech de New York (2022).

Lilia a également brillé dans les rôles de Rosina, Olympia, Lakmé, Lucia et La Reine de la Nuit, alliant virtuosité, émotion et élégance entre lyrisme occidental et influences orientales.