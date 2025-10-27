La Fondation palestinienne “Sayidatou Al Ardh” (La dame de la terre, ndlr) a annoncé l’ouverture d’un appel à la participation d’artistes plasticiens tunisiens à l’initiative « Gaza aux yeux de la Tunisie » en vue de renforcer le rôle de l’art comme moyen de résistance en documentant les souffrances du peuple palestinien face au génocide et à la famine.

La Fondation, dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, que cette initiative visuelle réunira des œuvres qui “expriment la douleur, transmettent la vérité et incarnent l’espoir inhérent à la volonté de vivre de notre peuple à Ghaza, dans un message créatif affirmant que Ghaza est un projet de vie, et non un projet de mort”.

Cette initiative comprend un événement artistique majeur en Tunisie, au cours duquel sera inaugurée une exposition internationale intitulée “Ghaza aux yeux de la Tunisie”. Cette exposition sera présentée dans plusieurs capitales du monde.

La cérémonie d’ouverture sera marquée par la participation de nombreux artistes tunisiens et arabes, ainsi qu’une retransmission en direct depuis Ghaza, “afin que le moment du vernissage de l’exposition soit un vibrant pont d’amour, de persévérance et de communication vivante entre les peuples”, selon la même source.

S’agissant du choix de la Tunisie comme pays de lancement de cette initiative, le communiqué précise qu’il émane de la « positionnement historique, culturel et pionnier de la Tunisie dans le soutien aux causes de la libération », qui a conduit l’initiative à s’adresser aux artistes plasticiens tunisiens afin qu’ils puissent porter à travers leurs pinceaux “la voix de Ghaza et la souffrance de son peuple”.