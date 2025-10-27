La récolte des agrumes au gouvernorat de Nabeul, qui contribue à 75% de la production nationale, devra atteindre cette année 270 mille tonnes.

Les quantités produites sont en hausse de 10% par rapport à l’année précédente, ce qui signifie que la récolte est également “bonne” cette saison malgré une légère baisse de la production de Clémentine (Mandarine), a indiqué à l’Agence TAP le président de l’Union locale de l’Agriculture à Beni Khaled, Béchir Ounallah.

La même source a fait remarquer que le secteur traverse de grandes difficultés depuis des années, aussi bien au niveau de la production que sur le plan de commercialisation, et ce en raison de l’absence d’une stratégie claire pour la préservation de cette activité agricole, notamment face à la propagation de nombreuses maladies causées par les changements climatiques.