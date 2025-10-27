La Juventus Turin a annoncé lundi avoir démis de ses fonctions l’entraîneur Igor Tudor, au lendemain d’un nouveau faux pas contre la Lazio Rome, marquant la pire crise du club depuis quinze ans.

.

Dans un communiqué, la Juve a annoncé “avoir relevé ce lundi de ses fonctions d’entraîneur de son équipe première Igor Tudor, ainsi que son staff composé d’Ivan Javorcic, Tomislav Rogic et Riccardo Ragnacci”.

Le club le plus titré du football italien, qui occupe actuellement une décevante 8e position de la Serie A, a précisé que l’équipe sera confiée lors de son prochain match, mercredi contre l’Udinese pour le compte de la 9e journée, à l’actuel entraîneur de la réserve, Massimiliano Brambilla.

Avec cette nouvelle défaite contre la Lazio (1-0), le technicien croate enchaîne huit matchs sans victoire entre la Serie A et la Ligue des Champions, une période difficile qui a débuté immédiatement après ce qui, paradoxalement, reste leur dernière victoire par 4-3 dans le derby d’Italie contre l’Inter.

Depuis ce triomphe de la mi-septembre, qui semblait annoncer la renaissance de l’équipe, la Vieille Dame a perdu le nord avec des performances irrégulières et un jeu confus qui ont accompagné un déclin dépassant le record de 2009 sous Claudio Ranieri.

Ancien joueur de la Juve, Igor Tudor avait succédé en mars dernier à Thiago Motta, limogé neuf mois après sa prise de fonction. Le Croate de 47 ans avait atteint l’objectif que lui avaient alors assigné ses dirigeants en décrochant la 4e place, synonyme de qualification pour la Ligue des Champions.

Les Bianconeri vont donc connaître leur cinquième entraîneur depuis mai 2024 et le départ de Massimiliano Allegri, quelques jours après avoir remporté la Coupe d’Italie 2024.