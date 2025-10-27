Tottenham a signé une victoire nette contre Everton (3-0), dimanche, en clôture de la 9ᵉ journée de Premier League, infligeant aux Toffees leur première défaite au Hill Dickinson Stadium. Le capitaine Micky van de Ven s’est illustré avec un doublé, confirmant le bon début de saison des Spurs.

Van de Ven brille, Kolo Muani en retrait

L’avant-centre français Randal Kolo Muani n’a pas marqué les esprits lors de sa première titularisation avec Tottenham. À l’inverse, le défenseur central Micky van de Ven a inscrit deux buts de la tête sur corners (19ᵉ et 45ᵉ+6), donnant un avantage décisif aux visiteurs avant la pause.

En fin de match, Richarlison, entré en cours de partie, a offert un centre parfait à Pape Matar Sarr pour le dernier but inscrit à la 89ᵉ minute, également de la tête.

Everton : un but annulé et des occasions manquées

Everton a cru réduire le score via Jack O’Brien (24ᵉ), mais la VAR a annulé le but pour une position de hors-jeu impliquant Jack Grealish et Iliman Ndiaye, qui gênaient le gardien Guglielmo Vicario. Ce dernier a par ailleurs réalisé une parade spectaculaire, repoussant un retourné acrobatique de Beto à la 54ᵉ minute.

Classement et implications

Cette victoire permet à Tottenham de grimper à la 3ᵉ place avec 17 points, entre Bournemouth (2ᵉ, 18 points) et Sunderland (3ᵉ, 17 points). Arsenal conserve la tête avec 22 points.

Everton, désormais 14ᵉ avec 11 points, reste proche de Leeds (15ᵉ, 11 points) et Burnley (16ᵉ, 10 points), qui luttent pour se maintenir hors de la zone rouge.