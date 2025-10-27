La campagne de cueillette des olives dans le gouvernorat de Siliana a démarré, samedi, à partir d’une exploitation agricole à Kesra, pour une saison qui s’annonce prometteuse en termes de production.

La cheffe de la division de la production végétale au commissariat régional au développement agricole (CRDA) à Siliana, Noura Zouari, a indiqué que la récolte oléicole de cette saison s’annonce prometteuse par rapport aux campagnes précédentes, avec des estimation à une production d’huile de l’ordre de 21 500 tonnes.

S’étendant sur 64 mille hectares, les oliveraies du gouvernorat regroupent près de 7,1 millions pieds d’oliviers, soit 3,8% de la superficie nationale, alors que la production annuelle moyenne atteint 40 mille tonnes, représentant 3,4% du volume national.

La région compte 23 huileries, dont 17 seront opérationnelles cette saison, avec une capacité d’extraction quotidienne estimée à 1 650 tonnes, a-t-elle fait savoir, notant que la durée de la campagne devrait atteindre cinq mois, mobilisant environ 1,9 million de journées de travail.

Toutes les dispositions ont été prises pour assurer le bon déroulement de la campagne, notamment à travers les réunions régulières de la commission régionale de suivi et l’organisation de onze journées d’information consacrées à la valorisation de la margine, a ajouté la responsable.

Le lancement officiel de la saison s’est déroulé en présence du gouverneur de Siliana, du secrétaire général du gouvernorat, de représentants du CRDA et de plusieurs structures concernées.