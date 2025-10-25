Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti a participé, au nom du président de la République, Kaïs Saïed, à la première réunion du Comité de suivi de la réforme institutionnelle de l’Union africaine, tenue ce vendredi par visioconférence.

La réunion a été présidée par le chef de l’État kényan, William Ruto, en sa qualité de responsable du projet de réforme institutionnelle de l’Union africaine, avec la participation des membres du comité, composés de chefs d’État et de gouvernement de plusieurs pays membres ainsi que du président de la Commission de l’Union africaine, indique un communiqué du département des Affaires étrangères.

Cette réunion a été l’occasion aux membres du comité d’évaluer et de revoir le processus de réforme, d’échanger leurs points de vue et de présenter leurs observations et propositions en vue d’accélérer la mise en œuvre de l’agenda de réforme de l’Union africaine, avant la tenue du sommet extraordinaire consacré aux réformes de cette organisation, prévu le 26 novembre 2025 à Luanda, capitale de l’Angola.

À cette occasion, Nafti a réaffirmé le plein soutien de la Tunisie au processus de réforme institutionnelle de l’Union africaine, en vue de renforcer l’efficacité et la transparence de ses structures, et de répondre aux défis actuels et futurs, conformément aux principes énoncés dans la charte de l’organisation et à la lumière de l’Agenda 2063 de l’Afrique.

Il a souligné que la réforme est un processus continu nécessitant des solutions concrètes, innovantes et pragmatiques ainsi qu’un esprit constructif, réaliste et inclusif, fondé sur la transparence.

À cet égard, le ministre a présenté les principaux piliers de la vision tunisienne de la réforme institutionnelle de l’Union africaine, laquelle devrait reposer sur la démocratie dans le processus décisionnel, l’alternance aux postes de haut niveau au sein de l’Union, et le renforcement des mécanismes de gouvernance et de transparence politique et financière, en s’appuyant davantage sur les ressources du continent.