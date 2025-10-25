Le Centre des Musiques Arabes et Méditerranéennes (CMAM), à Sidi Bou Said, organisera en 2026 un colloque scientifique international qui s’intitule “People Around the Baron” (Des gens autour du Baron) en hommage au Baron Rodolphe d’Erlanger (1910-1932).

Prévu les 13 au 14 février 2026, ce colloque se déroulera au siège du palais Ennejma Ezzahra, anciennement le Palais du Baron d’Erlanger, situé sur la colline de Sidi Bou Saïd.

Ce colloque international se propose d’étudier les hommes et les femmes qui ont interagi avec le baron d’Erlanger dans différents domaines, tels que la musique, les arts visuels, l’architecture du palais Ennejma Ezzahra, l’horticulture et les secteurs financier et comptable.

Les scientifiques souhaitant participer à ce colloque doivent envoyer leurs dossiers à l’adresse suivante: colloquebaron@cmam.tn. La date limite pour la soumission des résumés d’articles est fixée au 15 novembre 2025.

Des informations détaillées sur les conditions de participation sont disponibles sur le site du CMAM.

Le Baron Rodolphe d’Erlanger fut le premier orientaliste à s’installer dans un pays arabe, la Tunisie, et à s’entourer d’érudits et de maîtres de l’art musical pour initier un projet culturel et civilisationnel inédit aux multiples objectifs : la réhabilitation et la promotion de la musique arabe.

Les archives portants son nom, fruit de la production musicale et scientifique du ce premier Centre de Recherche Musicologique, et des pionniers de cette discipline, constituent une mine précieuse d’informations. Elles renferment des transcriptions musicales et de travaux sur des traditions musicales aujourd’hui disparues ou inconnues, telles que : les cantillations hébraïques des juifs de Tunisie, la musique des Noirs de Tunisie, la musique arabo-andalouse, les chants confrérique, les chants touareg, les airs équestres, les cris de la rue, les airs tripolitains, et les airs d’Arabie. Ces documents contribuent de manière significative au savoir universel en général et sont une ressource inédite pour les chercheurs du monde entier.

Sur proposition soumise par la Tunisie, le fonds musical qui présente l’héritage du Baron Rodolphe d’Erlanger (1910-1932) a été inscrit par l’Unesco à son registre Mémoire du monde le 25 mai 2023.

Le dossier Documents rares sur la musique arabe dans les archives du Baron d’Erlanger, est composé d’une collection de manuscrits rares en lien avec la musique tunisienne, arabe et méditerranéenne. Il a été élaboré par des experts du CMAM qui abrite le Palais du Baron d’Erlanger.

L’inventaire, la description scientifique et la numérisation de ces documents ont nécessité six années de recherche et de travail sous la direction de nombreux experts et chercheurs spécialisés dans des domaines variés, tels que la documentation, les archives, la numérisation et la musicologie.