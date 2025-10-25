Un accord a été signé mercredi dernier entre l’Université Tunis El Manar et l’Université des études internationales de Pékin (République populaire de Chine) qui vise à promouvoir la coopération académique et de recherche entre les deux universités.

Cet accord a pour objectif d’instaurer des partenariats scientifiques facilitant l’échange des étudiants, des enseignants et du personnel, de lancer des projets communs, d’organiser des conférences scientifiques et de co-diriger les recherches, selon un communiqué publié par l’Université Tunis El Manar.

L’Université de Tunis El Manar s’emploie, à travers cette initiative à renforcer sa position sur la scène internationale et à élargir son réseau de partenaires dans les cinq continents.

Une séance de travail s’est tenue à cette occasion sous la présidence de Moez Chafra, président de l’Université de Tunis El Manar, en présence d’une délégation composée de représentants de l’Université chinoise.

L’accord a été signé au cours de cette réunion, qui a comporté également la présentation de la stratégie des deux Universités en matière de coopération internationale et l’examen des partenariats futurs.

La délégation chinoise est composée notamment du vice-président de l’Université des études internationales de Pékin, du vice-directeur du bureau de planification stratégique, et de la directrice adjointe du bureau de coopération internationale.