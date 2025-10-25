L’ambassadeur de la République populaire de Chine en Tunisie, Wan Li, a déclaré, vendredi, que le projet du pont de Bizerte sera prêt à l’exploitation à la mi-2027 et que les travaux avancent bien.

“Près de 14 % des travaux de construction des fondations du pont étaient achevés”, a déclaré M. Li lors d’une interview dans le studio de télévision de l’Agence TAP tout en indiquant que la prochaine étape du projet concerne l’achèvement des fondations du pont et des infrastructures sous-marines.

Le groupe “Sichuan Road and Bridge”, qui a remporté le contrat pour la réalisation de ce projet dans le cadre d’un appel d’offres international, collabore étroitement avec tous les acteurs tunisiens afin de garantir l’achèvement des travaux du pont dans la seconde moitié de l’année 2027, a signalé l’ambassadeur de Chine en Tunisie.

“Les travaux de forage des piliers fondamentaux du pont de Bizerte avaient officiellement commencé en juillet dernier, tandis que des cargaisons de matériaux de construction et d’équipements sont arrivées en Tunisie au cours des mois de septembre et d’octobre et ont été transportées sur le site de construction pour utilisation”, a-t-il ajouté.

Le nouveau pont de Bizerte est considéré en l’occurrence comme l’un des projets les plus importants en Tunisie et comme un projet modèle à l’international. Il est réalisé avec des compétences tunisiennes de haute qualité, soutenues par des experts étrangers.

Quant à la coopération chinoise avec la Tunisie dans le domaine du transport aérien dans la prochaine phase, l’ambassadeur chinois a déclaré que la partie chinoise espère certainement renforcer la flotte de transport aérien à l’avenir avec une ligne directe entre Pékin et Tunis.

Et d’ajouter : “La question mérite d’être étudiée afin que les pays puissent renforcer les échanges et augmenter le nombre de touristes respectifs.”