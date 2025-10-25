Un espace de coworking dédié à la biodiversité a été inauguré mercredi à l’Institut Sylvo-pastoral de Tabarka (ISPT), dans le cadre du projet « People Powering Biodiversity » (PPB).

Situé à proximité du Musée National du Liège à Tabarka (gouvernorat de Jendouba), cet espace a pour principal objectif de permettre aux jeunes, aux chercheurs et aux acteurs locaux de transformer leurs idées en projets concrets pour préserver la biodiversité et soutenir les communautés de la région. Il offrira aux étudiants et aux jeunes un lieu d’échange, d’apprentissage et de développement d’initiatives visant à régénérer les forêts et les écosystèmes.

Cette initiative s’inscrit dans le projet « Accélérer la mise en œuvre du Cadre mondial pour la biodiversité », selon un communiqué du Fonds mondial pour la nature (WWF) Afrique du Nord. Lancé en septembre 2024, ce projet a pour ambition d’impliquer davantage les communautés locales dans la gestion durable des ressources naturelles et la protection des écosystèmes. Il vise spécifiquement à renforcer le rôle des acteurs locaux pour contribuer aux objectifs internationaux de protection de 30 % des terres et des mers d’ici 2030, et de restauration de 50 % des zones dégradées.

Parmi les résultats concrets attendus figurent l’élaboration de plans de gestion pour dix zones protégées et la création d’un réseau de zones protégées gérées efficacement par les communautés locales. Le projet aspire également à moderniser et à mettre en œuvre des stratégies nationales, telles que le « Plan d’action stratégique pour la biodiversité » et la « Stratégie nationale de développement durable des forêts et des parcours » (SNDDFP).

Le Coworking Space est le fruit d’un partenariat entre le WWF Afrique du Nord, l’Institut Sylvo-pastoral de Tabarka et des partenaires locaux, tous unis autour d’une vision commune : « Une nature prospère, protégée par l’humain, pour l’humanité ». Ce nouvel espace allie créativité, collaboration et ambition pour développer des projets au service de la nature et de la société.