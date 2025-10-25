Le comité régional pour l’accélération de la réalisation des projets publics s’est réuni vendredi au siège du gouvernorat de Siliana pour examiner l’avancement des projets des grands barrages d’Oued Ouzefa et Tessa et le rehaussement du barrage de Siliana.

Le directeur des études de mobilisation des ressources en eau, Belguacem Jarray, a indiqué à la TAP, que l’étude préliminaire du barrage d’Oued Ouzefa (capacité de 25 millions m³) est achevée depuis mai dernier, ajoutant que le dossier de l’appel d’offres pour l’étude détaillée approfondie devrait être programmé dans le budget de l’année 2026 ou 2027.

Le projet de rehaussement du barrage de Siliana, portant sa capacité de stockage à 16 millions m³, est prêt pour appel d’offres en attente de financement, il bénéficiera notamment aux délégations de Gaâfour et El Aroussa, a fait savoir la même source.

L’étude du projet d’alimentation en eau potable des gouvernorats de Siliana et du Kef à partir du barrage de Barbara est à un stade avancé, sa finalisation étant prévue fin 2025.

Ce projet, estimé à 800 millions de dinars, s’étendra sur 110 km et comprendra des stations de pompage et des réservoirs.

Enfin, le projet du barrage de l’Oued Tessa (44 millions m³) est en phase de régularisation foncière, il vise la création de zones irriguées à Siliana et au Kef pour renforcer la mobilisation des ressources hydriques.