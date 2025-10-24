Réunie le jeudi 23 octobre à Tunis, l’Assemblée Générale d’Enactus Tunisia a élu Khaled Bouchoucha, Founder & CEO d’Iris Technologies, au poste de Chairman, succédant ainsi à Farouk Zouhir.

Diplômé en génie électrique et informatique industrielle de l’École Nationale d’Ingénieurs de Monastir (ENIM) et ancien ingénieur en maintenance aéronautique, Khaled Bouchoucha fonde en 2014 Iris Technologies, une entreprise tunisienne innovante spécialisée dans les technologies IoT et agritech appliquées à l’apiculture.

Connue aujourd’hui sous la marque Beekeeper Tech, elle s’impose comme référence régionale en apiculture de précision dans la région MENA.

Sous sa direction, Beekeeper Tech collabore avec des partenaires de renom tels que le Ministère de l’Environnement, de l’Eau et de l’Agriculture d’Arabie saoudite (MEWA) et la Commission Royale d’AlUla, contribuant ainsi à une apiculture durable et résiliente et à la sécurité alimentaire en Afrique du Nord et dans le Golfe.

Ancien Enactor au sein de l’équipe Enactus ENIM, Khaled avait déjà, lors de son parcours étudiant, esquissé la première version du projet qui deviendra sa startup. Ce prototype lui valut le Prix de l’Innovation Enactus Tunisia 2012, marquant le début d’un parcours d’entrepreneur à impact.

Membre du Bureau Exécutif d’Enactus Tunisia depuis 2023, il accède aujourd’hui à la présidence de l’organisation.

Un parcours exemplaire qui illustre la mission d’Enactus : transformer l’ingéniosité et l’initiative des jeunes en solutions concrètes et durables, et leurs engagements, en leadership inspirant.

Une autre jeune startuppeuse a rejoint aussi la gouvernance d’Enactus Tunisia : Sarah Lamine, Founder & CEO de Convergen.

Le nouveau Bureau Exécutif pour le mandat 2025-2027 est ainsi composé de :

Khaled Bouchoucha, Founder & CEO de Iris Technologies : Chairman

: Chairman Farouk Zouhir, Ceo Sancella Group : Vice-chairman chargé de la Trésorerie

: Vice-chairman chargé de la Trésorerie Monia Jeguirim Essaidi , General Manager de Plastiss : Vice-chairwoman chargée de la formation

, : Vice-chairwoman chargée de la formation Yosser Ben Ayed, Deputy General Manager des Laboratoires Thera : Vice-chairwoman chargée du fundraising et des relations avec les organismes nationaux et internationaux

: Vice-chairwoman chargée du fundraising et des relations avec les organismes nationaux et internationaux Sarah Lamine, Founder & CEO de Convergen : Vice-chairwoman chargée de la Communication

: Vice-chairwoman chargée de la Communication Slim Ben Ammar, Chairman de pluxee Tunisie : Vice-chairman chargé de l’accélération des projets

: Vice-chairman chargé de l’accélération des projets Abdelaziz Darghouth, Founder & CEO de PR Power : Vice-chairman chargé des relations avec les pouvoirs publics

Bon vent à toute l’équipe !