Les prix du pétrole ont affiché une stabilité vendredi, conservant les gains enregistrés lors de la séance précédente, selon les données de marché. Cette tendance reflète une consolidation après des mouvements modérés sur les marchés mondiaux.

Brent : hausse modérée

Durant la matinée, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en décembre s’est établi à 66,22 dollars, en progression de 0,35 %. Cette légère augmentation traduit une stabilisation des investisseurs face aux fluctuations de l’offre et de la demande mondiales.

West Texas Intermediate : tendance similaire

Le baril américain de West Texas Intermediate (WTI), également pour livraison en décembre, a enregistré un gain de 0,36 %, atteignant 62,01 dollars. Les deux références pétrolières suivent une trajectoire parallèle, reflétant les équilibres actuels entre production et consommation.

Facteurs influençant le marché

Cette stabilité intervient dans un contexte marqué par des incertitudes sur la demande mondiale et les niveaux de production. Les analystes observent attentivement les décisions des principaux pays producteurs et les indicateurs économiques pour évaluer les tendances à court terme.

Bien que les cours restent relativement stables, de légers ajustements peuvent survenir en fonction de nouvelles données économiques, de tensions géopolitiques ou de variations des stocks mondiaux. Les acteurs du marché restent prudents face à ces facteurs.

Perspectives

Le marché pétrolier semble évoluer dans une phase de consolidation, après des fluctuations récentes. Les investisseurs surveillent les futures annonces économiques et les décisions stratégiques des pays de l’OPEP et des grandes puissances productrices pour anticiper l’évolution des prix.