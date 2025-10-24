Les commissariats régionaux des affaires de la femme et de la famille organisent, du 25 au 31 octobre 2025, la première session des festivals régionaux des clubs mobiles pour enfants sur le thème “les changements climatiques et la richesse animale”, selon un communiqué publié vendredi par le ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées.

Dans ce cadre, le gouvernorat de Kairouan organise du 25 au 27 octobre 2025, une manifestation régionale avec la participation des commissariats régionaux de Siliana, Sousse, Kasserine, Kairouan, Monastir et Mahdia (district 3) dans les délégations de Ain Jalloula, El Oueslatia et Bouhajla. Elle comporte une conférence scientifique et plusieurs activités sur “les changements climatiques et la richesse animale”, des ateliers scientifiques, de dessin, de jeux environnementaux ainsi qu’une visite à “Jebel Oueslat”.

Dans le même contexte, le gouvernorat de Manouba organise, du 25 au 27 octobre 2025, plusieurs activités éducatives avec la participation des commissariats régionaux de Manouba, Tunis, Ariana, Ben Arous, Zaghouan et Nabeul (district 2), dont notamment une conférence scientifique sur les changements climatiques et la sauvegarde de l’environnement, un programme d’animation et des campagnes de nettoyage, ainsi que des visites au musée militaire et au palais “Kobbet Enhas”.

Un festival régional sera organisé dans le gouvernorat de Médenine du 27 au 29 octobre 2025, avec la participation des commissariats régionaux de Tataouine, Gabès, Kébili et Médenine ( district 5), ciblant les délégations de Zarzis, Ben Guerdane et Beni Khedech.

Une conférence scientifique sur les changements climatiques sera organisée à cette occasion, ainsi qu’un volet d’animation et un festival de l’environnement, en plus d’une visite au parc national de Ben Guerdane et une sortie récréative à l’île de Djerba.

Par ailleurs, le gouvernorat du Kef organise du 28 au 30 octobre 2025, une activité éducative et d’animation sur le thème “les changements climatiques et la richesse animale” avec la participation des commissariats régionaux du Kef, Jendouba, Béja et Bizerte (district 1). Ces activités ciblent les délégations de Kalaa Khisba et le village “Mallag”.

Un salon pour la mère et l’enfant se tiendra à Sfax, du 29 au 31 octobre 2025, avec la participation des commissariats régionaux de Sfax, Tozeur, Sidi Bouzid et Gafsa (district 4). Le programme comporte une animation dans les rues de la ville, une visite à l’île de Kerkennah, des ateliers d’information et des jeux environnementaux, outre une visite à Mahres.

Cette manifestation a pour objectif de sensibiliser les enfants à l’importance de la sauvegarde de l’environnement et de faire bénéficier un plus grand nombre d’enfants des différentes activités éducative et sociale, en particulier dans les zones prioritaires.