L’unité de cathétérisme cérébral de l’Institut national de neurologie de Tunis « Mongi Ben Hmida » a réalisé une avancée majeure dans le domaine des interventions neurologiques de précision, « devenant ainsi une référence nationale à l’égal des plus grands centres médicaux internationaux », a indiqué le ministère de la santé vendredi dans un communiqué.

Le ministère de la Santé a souligné que l’unité de cathétérisme cérébral de l’institut fonctionne avec deux appareils de cathétérisme, ce qui a permis d’intervenir d’une manière immédiate pour traiter les accidents vasculaires cérébraux aigus, de traiter les anévrismes cérébraux à l’aide de stents sophistiqués et de la technique des coils, ainsi que d’effectuer une ablation mécanique des caillots avec une grande précision.

Ces interventions, supervisées par une équipe médicale spécialisée, consacrent son efficacité à fournir des soins de santé précis et efficaces pour sauver des vies et réduire les complications des accidents vasculaires cérébraux, lit-on dans le communiqué.

Le ministère de la Santé a souligné que l’Institut national de neurologie de Tunis « Mongi Ben Hmida » incarne un modèle de développement du système de santé publique en Tunisie et sa volonté d’offrir des services de haute qualité aux citoyens.