Après sa victoire 1-0 à l’aller contre le Burkinabè Rahimo FC à Ouagadougou, l’Espérance de Tunis aborde le match retour avec confiance mais vigilance. La rencontre aura lieu dimanche au stade Hammadi Agrebi de Radès à 17h00.

Fort de son expérience continentale, le club de Bab Souika vise à valider sa qualification pour la phase de groupes. Cette étape est devenue un objectif récurrent depuis 2017, et représente davantage un devoir de statut qu’une simple ambition sportive. Les protégés de Maher Kanzari devront cependant éviter tout excès de confiance et livrer une prestation convaincante, d’autant que le nul vierge concédé cette semaine contre ES Zarzis leur a coûté deux points précieux en championnat.

Le staff technique pourrait ménager certains piliers revenant de blessure, comme l’Algérien Mohamed Amine Tougaï et le Brésilien Yan Sasse. Youcef Blaili, absent lors du match aller et contre Zarzis, devrait retrouver sa place. Cette configuration pourrait offrir du temps de jeu à de jeunes joueurs tels que Hamza Jelassi, Khalil Guennichi, Nidhal Laïfi, Kouceila Boualia ou l’Ivoirien Abdramane Konaté.

US Monastir : un défi quasi impossible

L’US Monastir se déplace à Tizi Ouzou pour affronter la JS Kabylie après une lourde défaite 0-3 au match aller au stade Mhiri. Les hommes de Tarek Jarraya devront renverser la vapeur pour atteindre la phase de groupes, une mission particulièrement difficile face à une équipe kabyle en grande forme et soutenue par un public intense au stade Hocine Aït Ahmed.

Le nouvel entraîneur doit également gérer un groupe fragilisé, traversant une période de doute suite au départ de l’ancien coach Montassar Louhichi. La récente défaite en championnat face au Club Africain n’a pas facilité la relance.

Pour espérer un miracle ou au moins sauver l’honneur, l’US Monastir devra resserrer son bloc défensif, qui a encaissé six buts lors des trois dernières rencontres. L’équipe devra composer avec plusieurs absences : Ousmane Diani, Youssef Abedelli, Malcom Hmidi, Sami Bouali, Nassim Douihech et Nourezzamène Zammouri. La solidité mentale et la détermination seront essentielles pour résister à la pression et tenter un exploit inédit.

Enjeux pour le football tunisien

Pour les deux représentants tunisiens, ces matches sont cruciaux. L’Espérance de Tunis cherche à confirmer son statut de club expérimenté et à renouer avec la gloire africaine perdue depuis 2019. L’US Monastir vise une première qualification historique, qui pourrait relancer la confiance dans un effectif en reconstruction.