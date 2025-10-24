Le choc du championnat saoudien oppose Al Ittihad à Al Hilal, deux géants du football local. Les Jaunes de Djeddah cherchent à consolider leur position en tête du classement, tandis que les Blues de Riyad espèrent repartir avec les trois points pour rester dans la course au titre.

Ce duel promet une confrontation intense, avec des individualités capables de faire la différence à tout moment.

Diffusion télé : Le match sera diffusé en direct sur DAZN

Compétition : Saudi Pro League – 6ᵉ journée

Date et heure : vendredi 24 octobre 2025 à 20h00

Lieu : Stade King Abdullah, Djeddah.