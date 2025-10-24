Le championnat de Nationale A de volley-ball démarre ce week-end avec un programme réaménagé pour la première journée de la première phase. Les rencontres se dérouleront les 24 et 25 octobre dans plusieurs salles à travers le pays, réparties entre les poules A et B.

Poule B : un choc attendu à Msaken

La poule B ouvrira le bal ce vendredi 24 octobre, à 17h00, avec une affiche phare entre l’Étoile du Sahel et le CS Sfaxien, à la salle de Msaken. Deux clubs historiques qui entendent bien entamer la saison sur une bonne note.

Le lendemain, samedi 25 octobre, le CS Hammam-Lif accueillera l’UST Sfax à 16h00 dans la salle d’Hammam-Lif. Ce duel complétera le programme de la poule.

Poule A : Espérance – Marsa au menu

La poule A débutera samedi également, avec un rendez-vous très attendu entre l’Espérance de Tunis et l’AS Marsa, à 16h00 à la salle Zouaoui. Une rencontre qui s’annonce disputée entre deux formations habituées aux joutes nationales.

À 17h00, la salle Pépinière accueillera le match opposant Zitouna Sport au MS Boussalem, marquant la clôture de cette première journée pour le groupe A.

Report de deux rencontres

Deux confrontations ont été reportées à une date ultérieure :

SS Bou Saïd – CO Kélibia (poule A)

ASTT Sfax – FH Ghezaz (poule B)