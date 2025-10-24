La deuxième journée de la Ligue Conférence, disputée jeudi, a livré son lot de confirmations et de surprises. Plusieurs clubs européens ont brillé, tandis que d’autres ont trébuché face à des adversaires moins attendus.

Carton plein pour la Fiorentina et l’AEK Athènes

La Fiorentina s’est largement imposée en déplacement face au Rapid Vienne (3-0), confirmant son statut de prétendante sérieuse dans cette compétition. De son côté, l’AEK Athènes a signé la victoire la plus marquante de la soirée en écrasant Aberdeen (6-0), un score sans appel qui témoigne de la puissance offensive du club grec.

Matchs serrés et surprises notables

À Mayence, les Allemands ont difficilement battu Zrinjski Mostar (1-0), tandis que Samsunspor s’est distingué en surclassant le Dynamo Kiev (3-0). Strasbourg, pour sa part, a dû se contenter d’un nul (1-1) contre Jagiellonia, malgré une domination stérile.

Certaines rencontres ont réservé des résultats inattendus : Lincoln FC, modeste représentant de Gibraltar, a surpris Lech Poznan (2-1), tandis que Shakhtar Donetsk a chuté à domicile face au Legia Varsovie (1-2).

Équilibre général et matchs disputés

La soirée a également été marquée par plusieurs matches nuls, signe d’un niveau homogène entre les formations engagées. Universitatea Craiova et le FC Noah se sont quittés sur un score de parité (1-1), tout comme Sigma Olomouc et Raków Czestochowa (1-1), ou encore Drita et Omonia Nicosie (1-1).

Le match entre Rijeka et le Sparta Prague a été interrompu alors que le score était de 0-0, [cohérence à vérifier] quant à la reprise programmée.

Autres résultats

Parmi les autres rencontres, Lausanne-Sport s’est imposé sur le terrain de Hamrun Spartans (1-0), AZ Alkmaar a pris le dessus sur le Slovan Bratislava (1-0), et Rayo Vallecano a arraché le nul en Suède contre Häcken (2-2).

Cette deuxième journée confirme l’intensité de la Ligue Conférence, où les surprises demeurent nombreuses et les écarts entre clubs européens souvent minces.