Une session de formation internationale en conservation et restauration des manuscrits se tiendra du 27 octobre au 5 novembre à Kairouan, a annoncé l’Institut national du patrimoine (INP).

La formation aura lieu au laboratoire national de la conservation et de la restauration des manuscrits.

Cette session, qui réunit des stagiaires de plusieurs pays arabes et africains, a pour objectif de partager les expertises et de faire connaître l’expérience pionnière de la Tunisie dans ce domaine. Elle vise également à renforcer la coopération régionale pour la préservation du patrimoine écrit arabe et africain.

La formation prévoit des conférences scientifiques ainsi que des ateliers pratiques animés par des experts reconnus. Y participeront des stagiaires originaires du Burkina Faso, du Niger, de la Côte d’Ivoire, du Mali et de la Libye.