La coordinatrice résidente de l’Organisation des Nations Unies en Tunisie, Rana Taha, a déclaré, jeudi, lors de sa rencontre avec le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Brahim Bouderbala, que les institutions de l’organisation continueront à soutenir la Tunisie et à promouvoir les projets communs avec le pays, indique un communiqué publié par l’ARP sur sa page Facebook.

La responsable onusienne a mis en avant l’ampleur de la coopération et la concrétisation des programmes prévus, soulignant la détermination à la poursuivre dans le cadre de l’engagement des organisations onusiennes à soutenir la Tunisie dans son processus de développement, conformément aux programmes de travail et aux priorités nationales.

Elle montré la volonté d’inciter les partenaires et tous les pays donateurs à concrétiser ces objectifs.

Elle a, dans ce contexte, indiqué que la stratégie d’action jusqu’à l’année 2030 repose sur trois axes fondamentaux. Le premier concerne l’investissement dans le capital humain à travers des programmes liés notamment à l’éducation, à l’enseignement et à la santé.

Le deuxième concerne l’économie inclusive à travers l’ouverture des horizons et la création d’opportunités pour toutes les parties, a-t-elle indiqué, soulignant l’importance de la justice sociale et saluant l’expérience de la Tunisie qu’elle a considérée comme pionnière dans ce domaine.

Quant au troisième axe, il concerne les changements climatiques et leurs impacts, mettant en avant l’importance d’instaurer une nouvelle vision pour le développement, basée sur la prise de conscience de tous les dangers environnementaux afin de protéger la société.

Rana Taha s’est aussi penchée sur la coordination dans le domaine de l’action parlementaire dont « les institutions de l’Organisation des Nations Unies accordent une grande importance », soulignant les progrès accomplis à cet égard et la nécessité de s’appuyer sur ceux-ci pour continuer à soutenir l’Assemblée des représentants du peuple, « compte tenu du rôle central qu’elle joue dans le processus de développement de la Tunisie », selon le communiqué..

Pour sa part, Brahim Bouderbala a réaffirmé l’importance que la Tunisie accorde à sa coopération avec les institutions des Nations Unies, soulignant sa profonde conviction des principes sur lesquels repose l’action de l’Organisation des Nations Unies et son engagement dans les différentes initiatives et efforts internationaux visant à renforcer la coopération entre les peuples et à soutenir la sécurité et le développement dans le monde et ce, selon une approche qui tient compte de la dimension humaine et s’adapte aux changements que connaît le monde aujourd’hui.

Il a souligné la détermination de poursuivre la coopération commune notamment dans les domaines économique, social et environnemental, saluant le programme de travail et les objectifs fixés pour 2030.

Il a, en outre, insisté sur la nécessité de renforcer la coopération établie entre la Tunisie et les différentes organisations et institutions des Nations unies « conformément aux principes de bonne gouvernance et de transparence».

Bouderbala a, sur un autre plan, souligné l’importance de la coopération établie entre l’ARP et les différentes institutions des Nations Unies, tout particulièrement le Programme des Nations Unies pour le développement, l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et le Programme des Nations Unies pour les établissements humains.

Et de souligner la nécessité de la poursuivre conformément aux objectifs et aux programmes de l’institution parlementaire visant à développer davantage le travail parlementaire à tous les niveaux.