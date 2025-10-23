Les dossiers liés au trafic de migrants ont représenté plus de 61 % des cas de déclarations de soupçon (DS) traités par la Commission Tunisienne des Analyses Financières (CTAF), suivis par ceux concernant les paris sportifs (15 %) et le détournement de fonds (6 %).

Au titre de l’année 2024, la Cellule Opérationnelle relevant de la CTAF a traité 452 DS, contre 601 DS en 2023, soit une baisse de 24,7%, a fait savoir la commission dans son rapport d’activité pour l’année 2024.

La baisse du nombre de DS traitées s’explique, d’une part, par la diminution notable du nombre d’analystes financiers et, d’autre part, par plusieurs facteurs, a fait savoir la CTAF.

Il s’agit entre autres de l’augmentation des demandes de coopération nationale, la complexité croissante des analyses requises dans le cadre du traitement des DS, ainsi que le nombre accru de personnes suspectes et d’intervenants impliqués, notamment dans les DS liées à des soupçons de trafic de migrants.

Ces éléments tendent à mobiliser des ressources déjà limitées vers d’autres activités que l’analyse des DS et à rendre cette dernière plus chronophage et complexe, a-t-on ajouté de même source.

Au titre de l’année 2024, le nombre de DS disséminées par la CTAF s’est élevé à 374 DS, soit 82% des DS traités qui sont disséminées aux autorités judiciaires et d’application de la loi. Sur ce total, 28% ont été accompagnées par une décision de gel tandis que 17% ont été classées, a fait savoir la commission.

En 2024, la CTAF a émis 22 décisions de gel, portant sur un total de 129 DS. L’ensemble de ces décisions vise des individus impliqués dans des opérations de délivrance de fonds, suspectées d’être liées à des faits de trafic de migrants. Il est à noter qu’aucun montant n’a été gelé au titre de cette année.