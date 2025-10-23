La Tunisie a participé à la dixième session de la Conférence des Parties (COP10) à la Convention internationale contre le dopage dans le sport, tenue du 20 au 22 octobre 2025 au siège de l’UNESCO à Paris. L’événement, qui célébrait le 20ᵉ anniversaire de l’adoption de la Convention, a rassemblé des ministres du Sport et des représentants d’États membres autour de l’objectif commun de renforcer la lutte mondiale contre le dopage.

La délégation tunisienne était conduite par l’ambassadeur de Tunisie à Paris et délégué permanent auprès de l’UNESCO, Dhia Khaled, et comprenait également le directeur général de l’Agence nationale antidopage (ANAD), Mondher Gabouj.

Selon la page Facebook de la Délégation permanente de la République tunisienne auprès de l’UNESCO, les discussions ont porté sur les moyens de consolider le partenariat mondial antidopage.

À l’issue des travaux, les participants ont élu les nouveaux membres du Comité d’approbation du Fonds pour l’élimination du dopage dans le sport. Ce comité est chargé d’examiner les demandes de projets des États parties et d’allouer les financements conformément aux règles en vigueur.