Le directeur de l’Union régionale de l’agriculture et de la pêche de Nabeul, Slim Zouari, a annoncé que la saison des agrumes 2025 s’annonce prometteuse, avec une récolte jugée « bonne et régulière » malgré les défis climatiques.

Une production estimée entre 350 et 400 mille tonnes

Invité mardi 21 octobre 2025 sur Expressfm, Zouari a estimé que la production nationale devrait atteindre entre 350 et 400 000 tonnes d’agrumes.

Il a rappelé que la campagne précédente avait permis l’exportation d’environ 12 000 tonnes, principalement vers les marchés européens et du Golfe.

Le responsable a précisé que la région de Nabeul demeure le principal bassin de production du pays, concentrant la majorité des exploitations de citronniers, orangers et mandariniers.

Des défis économiques et climatiques persistants

Si les perspectives de récolte sont encourageantes, le principal défi reste la rentabilité pour les agriculteurs.

Selon Zouari, la priorité est de préserver le pouvoir d’achat des consommateurs tout en assurant un revenu équitable aux producteurs.

Il a souligné que les conditions climatiques continuent d’influencer la qualité et la quantité du fruit, en particulier le manque d’eau d’irrigation, qui pèse sur certaines zones de culture.

Un secteur clé pour l’économie nationale

Zouari a rappelé que le secteur agricole, et plus particulièrement la filière des agrumes, joue un rôle majeur dans les exportations et contribue à l’entrée de devises étrangères.

Il a appelé le ministère de l’Agriculture à renforcer son appui technique et logistique, notamment pour faciliter la commercialisation et améliorer la conservation post-récolte.

Cette saison s’annonce donc comme une opportunité économique importante, à condition de maintenir un équilibre entre productivité, qualité et prix sur le marché local.