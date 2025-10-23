La Tunisie figure désormais parmi les 25 meilleures destinations mondiales à visiter en 2026, selon le prestigieux classement annuel Best in Travel 2026 du guide international Lonely Planet.

Une distinction de premier plan qui célèbre la richesse culturelle, historique et naturelle du pays, aux côtés d’autres destinations phares comme le Pérou, le Botswana, La Réunion ou encore l’île de Jeju en Corée du Sud.

Un patrimoine exceptionnel salué par le monde

Dans son édition 2026, Lonely Planet met en lumière la diversité des paysages tunisiens et la profondeur de son héritage historique.

Le guide décrit la Tunisie comme un pays « mêlant culture, nature et authenticité », capable d’offrir des expériences uniques aux voyageurs, entre plages méditerranéennes, oasis sahariennes, médinas millénaires et sites archéologiques classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, tels que Carthage, Kairouan ou Dougga.

Les étendues désertiques du Sud figurent également parmi les coups de cœur du guide, qui y voit une destination à la fois mystérieuse et chaleureuse, où le visiteur peut vivre une immersion complète entre nature, traditions et hospitalité.

Une reconnaissance fondée sur la durabilité et l’expérience locale

Le classement Best in Travel repose sur trois piliers : durabilité, accessibilité et originalité.

Lonely Planet souligne la montée en puissance d’un tourisme responsable en Tunisie, qui privilégie la préservation du patrimoine, la valorisation des communautés locales et la promotion d’expériences authentiques.

Le guide cite notamment l’essor de l’écotourisme, des initiatives artisanales et de la gastronomie tunisienne, considérée comme l’une des plus riches du bassin méditerranéen.

Pour les experts de Lonely Planet, la Tunisie s’impose comme une destination d’avenir, conjuguant accessibilité, diversité culturelle et accueil chaleureux.

Une vitrine mondiale pour le tourisme tunisien

Cette reconnaissance internationale constitue un signal fort pour le secteur touristique tunisien, en plein essor après plusieurs années de reprise.

En figurant parmi les 25 destinations phares de 2026, la Tunisie confirme son retour sur la carte mondiale du voyage et renforce son image de pays à fort potentiel durable et culturel.