Un nouveau forum international consacré à la dette publique mondiale, baptisé « Sevilla Forum on Debt », a été lancé mercredi à Genève, en marge de la 16ᵉ session de la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED).

Objectif : instaurer une plateforme de dialogue ouverte à tous les acteurs concernés pour affronter les défis liés à l’endettement mondial.

Une initiative portée par l’Espagne et les Nations Unies

Ce forum, soutenu par l’Espagne, la CNUCED et le Département des affaires économiques et sociales de l’ONU (DESA), ambitionne de réunir créanciers, pays emprunteurs, institutions financières internationales, universitaires et représentants de la société civile.

Les discussions portent sur la soutenabilité de la dette, la gestion des emprunts souverains et la recherche de solutions innovantes face à la montée des déséquilibres financiers mondiaux.

« Ce forum réunira tous les partenaires, pays développés et en développement, dans un dialogue mondial sur la dette », a déclaré António Guterres, secrétaire général des Nations Unies, plaidant pour des solutions « rapides, équitables et axées sur le développement ».

Un prolongement de la Conférence de Séville

Le Forum de Séville sur la dette s’inscrit dans le prolongement de la Plateforme d’action de Séville, l’un des premiers résultats tangibles de la 4ᵉ Conférence internationale sur le financement du développement (FfD4).

Il suivra la mise en œuvre des initiatives issues du « Seville Commitment », adopté lors de cette conférence, et servira de pont entre emprunteurs et créanciers, a précisé Carlos Cuerpo, ministre espagnol de l’Économie, du Commerce et des Entreprises.

Un contexte d’endettement mondial record

Selon les données de la CNUCED, la dette publique mondiale a atteint 102 000 milliards de dollars en 2024, dont 31 000 milliards dus par les pays en développement. Ces derniers ont versé 921 milliards de dollars en paiements d’intérêts.

La CNUCED alerte : 3,4 milliards de personnes vivent dans des pays qui consacrent davantage au service de la dette qu’à la santé ou à l’éducation.

Vers une architecture de la dette plus équitable

La secrétaire générale de la CNUCED, Rebeca Grynspan, a salué le lancement du forum comme « une avancée réelle pour soutenir les pays en développement ». Elle a réaffirmé l’engagement de son institution à promouvoir un dialogue multipartite visant des résultats concrets et impactants.

Le DESA considère cette plateforme comme un levier essentiel pour bâtir une architecture de la dette plus équitable, prévisible et adaptée aux objectifs de développement.