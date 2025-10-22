La Bourse de Tunis a terminé la séance du mercredi dans le vert. L’indice de référence Tunindex a progressé de 0,4 % pour s’établir à 12 428 points, portant sa performance annuelle à +25,6 %, selon les données de Tunisie Valeurs.

Des volumes soutenus par POULINA GROUP HOLDING

Les échanges se sont élevés à 10,1 millions de dinars, stimulés par deux transactions de bloc sur le titre POULINA GROUP HOLDING, représentant un montant global de 3,4 millions de dinars.

La valeur a animé la séance, clôturant en hausse de 3,1 % à 16,160 dinars, pour un flux global de 4,6 millions de dinars.

STB et UBCI en tête des hausses

Le titre STB s’est distingué, enregistrant la meilleure performance de la séance. L’action de la banque publique a grimpé de 5 % à 4,030 dinars, sur un volume de 261 mille dinars.

L’action UBCI a également terminé en hausse de 4,5 % à 21,790 dinars, bien que les échanges soient restés limités à 12 mille dinars.

EURO-CYCLES et CARTHAGE CEMENT en repli

Le titre EURO-CYCLES a connu la plus forte baisse de la journée. L’action du fabricant de vélos a reculé de 6 % à 12,410 dinars, avec un volume d’échanges de 454 mille dinars.

De son côté, CARTHAGE CEMENT a terminé la séance sur une note négative, en baisse de 2,7 % à 1,810 dinar, dans un volume de 409 mille dinars.

Une séance globalement positive

Malgré quelques replis sectoriels, la place de Tunis a affiché une orientation globalement haussière, soutenue par l’activité sur les grandes capitalisations et des volumes dynamiques.