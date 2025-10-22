Les techniciens tunisiens Sami Trabelsi (sélectionneur national) et Mouine Chaabani (entraîneur de la RS Berkane/Maroc), le gardien de but des Aigles de Carthage et du Club sportif sfaxien, Aymen Dahmen, ainsi que la sélection tunisienne A, sont en lice pour les CAF Awards 2025, récompensant les meilleurs acteurs du football africain de l’année.

En effet, Les techniciens tunisiens Sami Trabelsi et Mouine Chaabani figurent tous deux dans la liste des candidats au titre de meilleur entraîneur africain de l’année 2025, publiée par la Confédération africaine de football (CAF):

Voici la liste des dix entraîneurs nominés pour le titre de Meilleur Entraîneur Africain 2025 :

– Mohamed Ouahbi, sélectionneur de l’équipe U20 du Maroc

– Krunoslav Jurcic, entraîneur du Pyramids FC (Egypte)

– Hossam Hassan, sélectionneur de l’équipe nationale d’Egypte

– Tarik Sektioui, sélectionneur de l’équipe locale du Maroc

– Mouine Chaâbani, entraîneur du RS Berkane (Maroc)

– Bubista, sélectionneur du Cap-Vert

– Sami Trabelsi, sélectionneur de la Tunisie

– Walid Regragui, sélectionneur de l’équipe nationale du Maroc

– Romuald Rakotondrabe, sélectionneur de l’équipe locale de Madagascar

– Pape Thiaw, sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal

Le gardien de but des Aigles de Carthage et du Club sportif sfaxien, Aymen Dahmen, figure lui aussi, dans la liste des nominés pour le titre de la meileur portier africain pour l’année 2025 qui comprend également:

– André Onana (Cameroun/Trabzonspor)

– Vozinha (Cap-Vert/Chaves)

– Ahmed El-Shenawy (Egypte/Pyramids)

– Munir Mohamedi (Maroc/RS Berkane)

– Yassine Bounou (Maroc/Al Hilal)

– Stanley Nwabali (Nigeria/Chippa United)

– Edouard Mendy (Sénégal/Al Ahli)

– Marc Diouf (Sénégal/Tengueth)

– Ronwen Williams (Afrique du Sud/Mamelodi Sundowns)

Autre distinction très convoitée qui sera remise lors de la prochaine cérémonie des CAF Awards, récompensant la nation ayant le plus marqué l’année par ses performances sportives, verra la sélection tunisienne en lice aux côtés de l’Algérie, le Cap-Vert, la Côte d’Ivoire, l’Egypte, le Ghana, le Maroc, le Maroc U20, le Sénégal et l’Afrique du Sud.

Parmi ses sélections, la présence du Maroc U20, tout juste sacré champion du monde après sa victoire historique face à l’Argentine, attire particulièrement l’attention.

Voici, par ailleurs, la liste des nominés pour le titre de Joueur Africain de l’Année dans le cadre des CAF Awards 2025, la distinction individuelle la plus prestigieuse du continent. Dix stars qui ont brillé sont en course.

La liste des nominés:

– Fiston Mayele (RDC)

– Denis Bouanga (Congo)

– Mohamed Salah (Égypte)

– Achraf Hakimi (Maroc)

– Oussama Lamloui (Maroc)

– Serhou Guirassy (Guinée)

– Victor Osimhen (Nigeria)

– Iliman Ndiaye (Sénégal)

– Pape Matar Sarr (Sénégal)

– Frank Anguissa (Cameroun)