Ce mercredi soir, les projecteurs seront braqués sur Stamford Bridge où Chelsea accueille l’Ajax Amsterdam dans le cadre de la 3ᵉ journée de la phase de poule unique de la Ligue des Champions 2025/2026.

Ce duel entre deux équipes en quête de rachat s’annonce décisif : les Blues pointent actuellement à la 18ᵉ place, tandis que les Néerlandais occupent la 33ᵉ position au classement général de la compétition.

🕘 Heure et diffusion TV

La rencontre Chelsea – Ajax sera diffusée en direct ce mercredi 22 octobre à 21h00 sur Canal+ Live Foot.