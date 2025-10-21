Le produit net bancaire de la Banque Nationale Agricole (BNA BANK) s’est établi à 809 millions de dinars (MD), à fin septembre 2025, inscrivant ainsi une augmentation de 8,9%, d’après les indicateurs d’activité de la Banque, publiés mardi, sur le site de la Bourse de Tunis.

Pour ce qui est de l’encours des créances clients, net de provisions et agios réservés, il a progressé de 5,6%, pour atteindre 15.134 MD. Quant aux dépôts de la clientèle, ils ont enregistré, une hausse de 662 MD, soit une croissance de 5,1%.

En revanche, le portefeuille titres d’investissement a régressé de 43%, passant de 6.330 MD, au 30 septembre 2024 à 9.053 MD, actuellement, et ce, en raison des souscriptions à l’emprunt national et à l’acquisition de BTA.

S’agissant des produits d’exploitation bancaire, ils ont augmenté de 8%, à 1.852 MD, alors que les charges d’exploitation bancaire ont évolué de 7,3% à 1.043 MD, durant les neufs premiers mois de l’année 2025.

