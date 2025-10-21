La Chine a franchi une nouvelle étape dans la course mondiale à la vitesse ferroviaire avec le lancement des tests du train à grande vitesse CR450, capable d’atteindre 453 km/h lors des essais, selon le quotidien Science and Technology Daily.

Un nouveau record de vitesse sur rails

Conçu pour une vitesse commerciale de 400 km/h, le CR450 a été testé sur la ligne à grande vitesse reliant Shanghai à Chengdu, dans l’intérieur du pays. Lors des essais, deux trains se sont croisés à une vitesse combinée record de 896 km/h. Cette performance marque une avancée technologique majeure pour le transport ferroviaire à grande vitesse.

Une conception plus aérodynamique et économe

Comparé à son prédécesseur, le CR400 Fuxing, le nouveau modèle se distingue par une carrosserie allégée de 50 tonnes, un nez plus allongé et une ligne de toit abaissée de 20 centimètres, ce qui réduit la traînée aérodynamique de 22 %. Ces améliorations permettent non seulement d’augmenter la vitesse, mais aussi de réduire la consommation d’énergie et le bruit à bord.

Une étape avant la mise en service commerciale

Avant de transporter des passagers, le CR450 devra parcourir 600 000 kilomètres sans incident, conformément aux exigences de sécurité chinoises. Ce train, capable d’atteindre 350 km/h en moins de cinq minutes, symbolise la volonté du pays de maintenir sa position de leader mondial du ferroviaire à grande vitesse, un secteur stratégique dans son développement technologique.